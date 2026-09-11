Количество участников гостиничного рынка Сочи за два года сократилось на 34%

В августе 2026 года в Сочи насчитывалось 110 участников гостиничного и санаторно-курортного рынка — на 34% меньше, чем два года назад. Это следует из исследования «Контур. Фокуса», подготовленного для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За январь—август этого года количество игроков в отрасли снизилось на 1,8%. За аналогичный период 2025 года показатель упал на 29,2%, до 114. В первые восемь месяцев 2024-го количество участников, наоборот, выросло на 0,6%, до 167.

С начала 2026 года рынок покинули два игрока. В аналогичном периоде 2025 года аналитики зафиксировали 15 регистраций и 9 ликвидаций, в 2024-м — 12 и 10 соответственно.

По состоянию на 1 июля на индивидуальных предпринимателей приходилось 57,3% участников гостиничного рынка Сочи, на юридические лица — 42,7%. За первые семь месяцев 2026 года доли ИП и юрлиц практически не изменились. За аналогичный период 2025 года доля предпринимателей снизилась с 71,4 до 60%, а юрлиц — выросла с 28,6 до 40,35%. В 2024 году заметных изменений не произошло.

Председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов признал, что снижение спроса на Сочи действительно происходит и отражается в том числе на среднем чеке и выручке. Вместе с тем, по его словам, говорить о массовом уходе объектов размещения с рынка некорректно.

Подробнее — в материале «Сочи решил отдохнуть».

Дмитрий Холодный