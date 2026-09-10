Сочи решил отдохнуть

Количество участников гостиничного и санаторно-курортного бизнеса в Сочи за два года сократилось на 34%. Такая динамика сопровождается снижением туристического спроса: за январь—июнь число бронирований отелей в городе, по данным одного из сервисов для планирования путешествий, уменьшилось на 23% год к году. Однако, по мнению отраслевых экспертов, говорить о массовом уходе объектов размещения с рынка некорректно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В августе 2026 года в Сочи зафиксировано 110 участников гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, что на 34% меньше аналогичного показателя 2024 года. Такие данные содержатся в исследовании «Контур.Фокуса», подготовленном для «Ъ-Сочи».

За январь—август текущего года количество участников рынка сократилось на 1,8%. В аналогичный период 2025-го показатель снизился на 29,2%, до 114. За восемь месяцев 2024 года количество участников, напротив, выросло на 0,6%, до 167.

С начала 2026 года закрыли свой бизнес два игрока отрасли. Годом ранее аналитики зафиксировали 15 регистраций и 9 ликвидаций, в аналогичном периоде 2024 года — 12 и 10 соответственно.

По данным на 1 июля, на индивидуальных предпринимателей приходилось 57,3% участников гостиничного рынка Сочи, на юридические лица — 42,7%. За первые семь месяцев доли ИП и юрлиц почти не изменились. За аналогичный период 2025-го доля предпринимателей снизилась с 71,4 до 60%, а юрлиц — выросла c 28,6 до 40,35%. В 2024-м заметных изменений не произошло, следует из исследования.

По данным «Слетать.ру», спрос на туры в Сочи с заездами с 1 января по 30 июня оказался на уровне прошлого года. При этом средний чек снизился почти на 18%, до 73 тыс. руб. Город остается одним из лидеров продаж на летний сезон, отмечает руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин.

По данным OneTwoTrip, в январе—июне 2026 года доля Сочи в структуре внутрироссийских бронирований отелей составила 2,1%, как и годом ранее. Однако количество бронирований уменьшилось на 23% год к году. Средняя стоимость ночи на курорте снизилась незначительно — до 8,58 тыс. руб. против 8,69 тыс. руб. годом ранее.

Основной спрос пришелся на четырехзвездочные отели — 40% бронирований. Еще 25% составили трехзвездочные гостиницы, 24% — объекты без звезд, включая апартаменты и гостевые дома. На пятизвездочные отели пришлось 10% заказов, на гостиницы с одной и двумя звездами — 1%.

Председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что снижение спроса на Сочи действительно происходит и отражается в том числе на среднем чеке и выручке. При этом, по его словам, говорить о массовом уходе объектов размещения с рынка некорректно.

«Если говорить непосредственно об объектах размещения — санаториях, отелях, пансионатах,— их количество, наоборот, растет. С рынка могли уйти или приостановить деятельность небольшие предприятия, например владельцы нескольких апартаментов, которые регистрировали деятельность в гостиничной сфере. Но основные объекты, принимающие львиную долю туристического потока,— отели на 25–30 номеров и более крупные объекты — продолжают работать. Никакого катастрофического закрытия нет. Поэтому здесь скорее стоит разбираться с тем, по каким ОКВЭД регистрировались предприятия и что происходит с рынком де-юре. Де-факто основные объекты размещения работают»,— говорит господин Богданов.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин связывает снижение спроса с несколькими факторами, в том числе с сокращением реальных доходов населения и ростом налоговой нагрузки, особенно на малый и средний бизнес. Среди других причин он называет сбои в расписании авиарейсов, ситуацию с топливом, а также тревожность туристов из-за регулярных предупреждений об опасности.

Дмитрий Холодный