Мариинскую гимназию в Рыбинске купит строительная компания

Победителем конкурса по продаже объекта культурного наследия «Мариинская женская гимназия» 1830-х годов в Рыбинске стало ООО «Балтийская строительная компания — Еремейцево». Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Историческое здание находится на улице Ломоносова, 14, в шаговой доступности от главных достопримечательностей. Его общая площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. Строение находится в неудовлетворительном и ненадлежащем техническом состоянии. Объект продавали с 2024 года в рамках плана приватизации: торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Начальная цена здания на прошедших торгах составила 1 руб. На конкурс заявились две компании, в ходе торгов цена выросла до 32,3 млн руб. Победителем стало ООО «Балтийская строительная компания Еремейцево», зарегистрированное в Ярославле в 2025 году. Основной профиль компании — строительство зданий. Руководитель и учредитель — Алексей Трушин, возглавляющий также ООО «СЗ БСК-Ульяновск», ООО «БСК – Мышкин» и московское АО УК «БСК» (деятельность холдинговых компаний).

Новый собственник должен в течение года разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а в течение последующих двух лет — выполнить реставрацию. Земельный участок под зданием он получит в аренду, ее размер составит 1 руб. в год.

Алла Чижова