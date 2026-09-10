ПСМ открыла в Ярославле новый корпус для производства насосных станций

Компания ПСМ открыла четвертый производственный корпус на площадке «Красный Бор» в Ярославле. Торжественное открытие состоялось в рамках VI Машиностроительного форума. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В новом корпусе выпускают плавучие насосные станции на понтонах, востребованные в горнодобывающей отрасли. В расширение производства компания инвестировала 300 млн руб. Площадь нового корпуса составляет 3 тыс. кв. м.

«Ввод дополнительных площадей позволил ПСМ оперативно закрыть потребность отрасли в мощных насосных комплексах для карьерного водоотведения для обустройства новых месторождений»,— сообщили в компании.

По данным компании, площадка обеспечена заказами на год вперед. Здесь также оборудован аккредитованный испытательный стенд для насосных установок.

Как сообщили в ПСМ, производство работает с января 2026 года. В новом корпусе заняты около 50 человек, к концу года их число должно увеличиться до 70. Губернатор сообщил, что компания продолжает набор сотрудников.

«Сегодня предприятию нужны десятки сварщиков и другие специалисты рабочих профессий. Компания готова сотрудничать с колледжами, развивать целевое обучение с предоставлением стипендий. Также важно привлекать специалистов из соседних регионов и создавать для них условия, чтобы они переезжали в Ярославль и оставались здесь»,— написал Михаил Евраев.

Виктория Самко