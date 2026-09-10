Нападающий «Локомотива» Максим Березкин попал в список травмированных КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин внесен в список травмированных Континентальной хоккейной лиги. Форвард получил повреждение в концовке матча с «Шанхайскими Драконами» 8 сентября и покинул лед в сопровождении врача команды. Информация о статусе игрока опубликована на официальном сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В превью матча «Локомотив» — «Северсталь» лига ранее указывала участие Березкина как вопросительное. Telegram-канал «Локомотива» указал, что Березкина заменит Вадим Дудоров. 20-летний форвард ранее уже привлекался к основной команде и дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. КХЛ включала Дудорова в число молодых игроков «Локомотива», которые могут получить шанс в сезоне-2026/27.

Срок восстановления Березкина официально не сообщался.

Виктория Самко