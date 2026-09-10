Росприроднадзор в Дагестане требует с «Нептун-М» 45 млн рублей за сброс отходов

Арбитражный суд Республики Дагестан принял к производству иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Нептун-М» 45,65 млн рублей за вред, причиненный почвам. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Как следует из искового заявления, истец взыскивает средства в качестве возмещения ущерба, который был причинен почвам из-за несанкционированного сброса отходов переработки нефтепродуктов.

Предварительное заседание по делу состоится 13 октября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нептун-М» зарегистрировано в 2007 году в Махачкале (Дагестан). Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Учредителем общества является Осман Магомедов. Выручка компании за 2025 год составляет 716 млн рублей, прибыль — 452,42 млн рублей.

В рамках подготовки к процессу суд предложил истцу представить доказательства в случае оплаты ответчиком спорных сумм, возражения на отзыв, а также раскрыть доводы и доказательства. Ответчику надлежит направить в суд мотивированный и документально подтвержденный отзыв, доказательства оплаты или обоснование причин неоплаты, при несогласии с суммой — контррасчет, а также доказательства отсутствия нарушений.

Ранее Арбитражный суд Республики Дагестан возобновил производство по делу о взыскании с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» свыше 1,28 млрд рублей долга и 466,9 млн рублей пеней в пользу ОАО «Даггаз».

Тат Гаспарян