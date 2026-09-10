Даггаз взыскивает с Газпрома 1,28 млрд рублей за транспортировку газа

Арбитражный суд Республики Дагестан возобновил производство по делу о взыскании с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» свыше 1,28 млрд рублей долга и 466,9 млн рублей пеней в пользу ОАО «Даггаз». Информация об этом опубликована в картотеке дела.

«Даггаз» требует взыскать с ответчика 1,28 млрд рублей задолженности за транспортировку газа за период с июля 2022 года по октябрь 2024 года, а также 466,9 млн рублей пеней. Требования заявлены с учётом уточнений и объединения трех арбитражных дел (А15-2634/2024, А15-2635/2024 и А15-2636/2024).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» зарегистрировано в 2016 году в Махачкале. Основной вид деятельности предприятия — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральный директор — Ризван Мурадов. Головная компания ПАО «Газпром». Выручка предприятия за 2024 год составила 14,9 млрд руб., убыток — 16 млрд руб. Предприятие работает в убытке с 2010 года. ОАО «Даггаз» зарегистрировано в 1993 году в с. Карабудахкент (Дагестан). Уставный капитал общества составляет 10,7 млн рублей. Основной вид деятельности — транспортирование по трубопроводам газа.

Ранее, 21 апреля 2026 года, производство по делу было приостановлено до вступления в силу судебного акта по делу А15-14677/2024. После того как апелляционная жалоба по указанному делу рассмотрена и соответствующие судебные акты вступили в законную силу, основания для приостановления отпали.

В деле участвуют третьи лица — ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и Министерство энергетики Республики Дагестан, а также Прокурор Республики Дагестан.

Суд обязал стороны до начала заседания выполнить предыдущие определения и представить дополнительные материалы. Истцу предписано подготовить расчёт требований с учётом изъятых газопроводов и урегулированных разногласий по договору, а также мотивированные возражения на доводы ответчика. Ответчику надлежит представить контррасчёт задолженности за спорный период. Прокурору и третьим лицам — мотивированные отзывы на исковое заявление.

Ранее Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Дагестан, отклонившего иск «Газпром межрегионгаз Махачкала» к четырём министерствам региона с требованием возместить имущественные потери на 834 млн рублей.

Тат Гаспарян