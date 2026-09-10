ПСБ в Ярославле провел экономический форум

В Ярославле завершился экономический форум «Финансовая культура — курс на устойчивое развитие региона», который организовал банк ПСБ для жителей и бизнес-сообщества Ярославской области. Экспертами форума выступили представители ПСБ, регионального правительства, специалисты в области финансов, экономической безопасности и психологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

Открылся форум пленарным заседанием на тему «Современная экономика: как социальные проекты становятся драйвером развития регионов». Участники обсудили как сделать меры поддержки более адресными, эффективными и удобными для жителей. В том числе, как цифровые решения, включая «Карту жителя Ярославской области», помогают объединить социальные, городские и финансовые возможности в единую экосистему.

«С момента старта проекта ПСБ уже значительно расширил наполнение карты — разработал для держателей вклады с выгодными условиями, предложил бесплатные правовые консультации, расширил программу лояльности до 120 партнеров, предоставляющих свои скидки и бонусы. Банк планирует до конца года выдать около 50 тыс. карт, а уже в следующем году удвоить этот показатель. В ближайшее время планируется реализовать возможность выдачи “Карты жителя” онлайн»,— рассказала Дарья Сененкова, вице-президент, директор департамента развития деятельности в Ярославской области ПСБ, выступая на пленарном заседании.

Дарья Сененкова

Фото: Пресс-служба ПСБ

За круглым столом представители ПСБ, правительства региона и бизнеса обсудили и дальнейшее развитие проекта «Карта жителя Ярославской области», отметив, что он стал значимым инструментом развития региональной экономики. Держателями «Карты жителя Ярославской области» на сегодняшний день являются уже более 37 тысяч человек. И в рамках форума каждый смог внести свой личный вклад в ее развитие. Организаторы предложили гостям заполнить специальные стикеры и указать, какие инструменты региональной поддержки, партнерские и банковские предложения они хотели бы видеть в наполнении «Карты жителя».

Также на Ярославском экономическом форуме состоялось открытие 10-го юбилейного этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Минфина России. Тема этапа — «Личные финансы с господдержкой». Первые просветительские мероприятия состоялись в рамках форума, на них жители региона узнали важные подробности о том, как государство финансово поддерживает граждан: о льготах, пособиях, налоговых вычетах, а также о том, как в полной мере использовать эти преференции.

Эксперты финансовой отрасли через практические инструменты — мастер-классы, финансовые игры, круглые столы —поделились с участниками форума правилами ведения семейного бюджета и управления личными накоплениями, обсудили меры безопасности для сохранения денежных средств, познакомили с мерами господдержки для различных категорий граждан. Для детей и подростков «Академия ПСБ» организовала деловую игру «Время денег. Богатыри». Творческой частью форума стала финансово-психологическая экскурсия по знаковым историческим местам города.

«Ярославский экономический форум показал, как объединение усилий банковского сектора, государства и бизнеса превращает финансовую грамотность в реальную силу для устойчивого развития региона. Наша задача — не просто информировать жителей о доступных мерах банковской поддержки, специальных предложениях, но и дать им практические инструменты для принятия взвешенных решений. Сегодня мы видим большие возможности в цифровых продуктах, таких как “Карта жителя Ярославской области”, которая делает социальную поддержку еще более доступной и удобной и помогает развиваться местным компаниям — партнерам программы лояльности “Карты жителя” ПСБ»,— рассказал Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ.

Михаил Ефремов

Фото: Пресс-служба ПСБ

Еще одним значимым достижением ПСБ в регионе, по оценке самого банка, стало увеличение числа зарплатных клиентов до 50 тысяч человек. Юбилейным 50-тысячным зарплатным клиентом банка стала Татьяна Князева — сотрудник министерства образования Ярославской области. Представители ПСБ и правительства региона в присутствии многочисленных участников форума поздравили Татьяну Дмитриевну, вручив подарки.

«Стратегическое партнерство с ПСБ, для которого Ярославская область стала домашним регионом, успешно развивается. В рамках нашего сотрудничества впервые провели крупный экономический форум, направленный на повышение финансовой грамотности и культуры жителей региона. Тесное взаимодействие в этой сфере помогает бизнесу эффективнее работать, людям — строить свое финансовое благополучие, а государству — укреплять финансовую независимость и обеспечивать рост экономики. Хорошими темпами развивается наш общий с ПСБ проект “Карта жителя Ярославской области”, который также способствует решению этих задач. Это не только удобный банковский инструмент, но и скидки и кэшбек от бизнеса, являющегося партнером проекта, транспортные услуги, социальные льготы и другое. Мы видим востребованность проекта и будем развивать его, делая жизнь в регионе комфортней»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ярославский экономический форум прошел при поддержке правительства Ярославской области и НИФИ Минфина России.