День города, концерты Татьяны Булановой и Ирины Дубцовой

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Новороссийске и Геленджике пройдут концерты, гастрономическая ярмарка, выставка ретро-автомобилей, спортивный забег, военно-историческая реконструкция и другие мероприятия. Кроме того, в городе продолжаются показы кино и работают культурные площадки. Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

11 сентября в 18:30 на сцене Театра Старого парка в Кабардинке покажут спектакль «60 минут Чехова» — легкий и веселый спектакль. Герои произведений Антона Павловича — люди простые, но яркие, с чудинкой, в них и сегодня можно узнать своих друзей и знакомых из реальной жизни, а может быть, и самих себя.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

11 сентября в 20:00 в Городском дворце культуры в Геленджике покажут балет Жоржа Бизе «Кармен». Эта завораживающая история любви, ревности и свободы, рассказанная языком танца, никого не оставит равнодушным, обещают организаторы. Яркие костюмы, пылкая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение артистов перенесут зрителей в знойную Испанию, где разворачивается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хозе.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

12 сентября в 18:30 в Театре Старого парка в Кабардинке покажут спектакль «…От нежного сердца». Что делать, когда сердце готово влюбиться в кого угодно? Как отличить настоящие чувства от мимолетных увлечений? На эти вопросы ответит сюжет, основанный на знаменитом водевиле Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца». В этой истории молодой наследник одновременно признается в любви нескольким девушкам, а все вокруг активно ищут свою выгоду, пытаясь устроить личные дела. Героям предстоят непростые испытания в мире чувств и амбиций, а зрителей ждет захватывающее театральное кабаре с элементами буффонады, гротеска и музыкальных номеров, сказано в описании

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

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Какие концерты посетить

11 сентября в 20:00 на сцене «Геленджик Арены» состоится концерт эстрадной певицы Ирины Дубцовой. Все выступления артистки проходят строго с живым звуком в сопровождении ее постоянных музыкантов и шоу-балета, уверяют организаторы.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

12 сентября в 12:00 в Новороссийском городском театре пройдет праздничный концерт «Для всех один! Для каждого свой!». Программа приурочена ко Дню города и объединит выступления творческих коллективов и артистов. Концерт станет одним из главных событий праздника.

Вход свободный

12 сентября в 15:00 в парке имени Ленина начнется концертная программа «С праздником, любимый город!». На открытой площадке выступят городские творческие коллективы. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и подойдет для семейного посещения.

Вход свободный

13 сентября в 19:00 в Городском дворце культуры в Геленджике Татьяна Буланова порадует поклонников юбилейным концертом. Со сцены прозвучат проверенные временем хиты певицы: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие,сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+).

13 сентября в 20:00 в новороссийском концерт-холле Familia выступит Нодар Ревия. Певец представит концертную программу с композициями из своего репертуара. Артист получил известность после участия в телевизионном музыкальном проекте «Голос», а впоследствии выпустил ряд сольных песен.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+).

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Что смотреть в кино

13 сентября в 18:30 в Театре Старого парка в Кабардинке покажут «Отель двух миров» — мистическую комедию с философским оттенком по пьесе мэтра современной европейской драматургии Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

В кинотеатрах Новороссийска и Геленджика на выходных продолжается прокат «Последнего богатыря. Колобка». В новой части франшизы герои вновь оказываются в сказочном мире, где привычные персонажи русских сказок сталкиваются с новыми приключениями.

Для семейного похода также можно выбрать мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». История продолжает приключения Лунтика и его друзей и рассчитана на юных зрителей.

В прокате остаются также фантастический боевик «Одиссея», комедия «Мой папа — медведь 2», боевик «Мятеж», комедия «Не по-детски», фильм «Бегущая», а также «Смешарики сквозь вселенные».

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Куда сходить еще

12 и 13 сентября в течение дня на Форумной площади будет работать выставка ретро-автомобилей «Классика на Форумной». Посетители смогут увидеть автомобили разных эпох и сфотографироваться с редкими моделями. Выставка проходит в рамках праздничной программы ко Дню города.

Вход свободный

Для любителей спорта 12 сентября в 09:00 на Маркотхском хребте пройдет забег «Новоросс-Трейл» на дистанцию 18,8 км. Участникам предстоит преодолеть маршрут в горной местности.

Для участия требуется предварительная регистрация

12 сентября в 09:00 у памятника Основателям города состоится торжественное возложение цветов «Берег России начинается здесь!». Еще одним мероприятием станет патриотический поход «Это мой флаг!» — его участники отправятся по маршруту в районе Мысхако с посещением десяти памятников военной истории.

Для похода также требуется предварительная регистрация

12 сентября в 10:00 на улице Леднева в Новороссийске начнется ярмарка «Щедрый Новороссийск». Помимо торговых рядов, организаторы подготовили мастер-классы от шеф-поваров. Гости смогут познакомиться с местными продуктами и гастрономическими проектами.

Вход свободный

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