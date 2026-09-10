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Сильный дождь ожидается в Ярославле 11 сентября

Сильный дождь местами ожидается в Ярославской области и Ярославле утром и днем 11 сентября, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными на дорогах. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

По данным Гидрометцентра региона, ночью 11 сентября в Ярославле местами небольшой дождь, утром и днем в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем — +14…+19 градусов. Ветер — 5-10 м/с.

Виктория Самко

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