Стало известно, как будут работать ярославские школы в дни выборов

В Ярославской области школы, в которых будут открыты избирательные участки в рамках выборов в Государственную думу, не будут работать в дни голосования. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В пятницу, 18 сентября, для учеников таких школ будет организован учебный процесс в других форматах вне стен учреждений (экскурсии, дни здоровья) или заменен на активности наподобие посещения музеев.

«Конкретный формат обучения в день выборов руководство каждого образовательного учреждения определяет самостоятельно»,— сообщили в министерстве.

При этом школы, в которых нет избирательных участков, 18 сентября будут работать в штатном режиме. 19 сентября станет неучебным днем для школ с шестидневкой.

Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу.

Алла Чижова