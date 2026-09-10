В Ярославле не смогли найти инвестора для стройки деловых центров

В Ярославле аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на улице Павлика Морозова признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация отражена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Территорию около ж/д-вокзала «Ярославль-Главный» площадью 16,9 тыс. кв. м пытаются отдать под капитальные объекты общественно-делового назначения. Строительство многоквартирных домов (МКД) на территории не планируется. Сейчас там есть шесть МКД и еще 13 строений, которые инвестору предстоит снести.

Начальная цена контракта была определена в 21 млн руб. Срок реализации проекта составит 10 лет.

Алла Чижова