«Газпром межрегионгаз Махачкала» проиграл спор с властями Дагестана на 834 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Дагестан, отклонившего иск «Газпром межрегионгаз Махачкала» к четырём министерствам региона с требованием возместить имущественные потери на 834 млн рублей. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

Газовая компания требовала от Минэнерго Дагестана включить в тариф имущественные потери объёмом почти 160 млн кубометров газа на сумму 834 млн рублей. Кроме того, истец настаивал на том, чтобы Минстрой и Минюст республики опубликовали приказ о нормативах потребления коммунальных услуг в новой редакции — в соответствии с решением Верховного суда Дагестана от октября 2019 года. Третьим требованием являлось взыскание 834 млн рублей убытков с бюджета Дагестана в лице Минфина и Минстроя; эта формулировка была скорректирована определением суда в феврале 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» зарегистрировано в 2016 году в Махачкале. Основной вид деятельности предприятия — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральный директор — Ризван Мурадов. Головная компания ПАО «Газпром». Выручка предприятия за 2024 год составила 14,9 млрд руб., убыток — 16 млрд руб. Предприятие работает в убытке с 2010 года.

Апелляционный суд указал, что статья 180 Кодекса административного судопроизводства не обязывает органы власти повторно принимать или публиковать ранее действовавшую редакцию нормативного акта вне установленной процедуры нормотворчества и государственной регистрации. Требование об учёте спорной суммы в тарифе суд признал производным от факта наличия и размера имущественных потерь, который истец не доказал, а потому оснований обязывать Минэнерго к соответствующим действиям не нашёл.

«Требование об обязании органа тарифного регулирования учесть спорную

сумму в тарифе носит производный характер по отношению к требованию о наличии и размере имущественных потерь и не может подменять установленный законодательством о государственном регулировании цен (тарифов) специальный порядок рассмотрения вопроса о тарифном учете экономически обоснованных расходов»,— говорится в Постановлении суда.

Суд решил, что при отсутствии доказанного факта возникновения у истца юридически значимых и подлежащих компенсации регуляторных потерь основания для понуждения Минэнерго РД к совершению соответствующих действий отсутствуют.

Тат Гаспарян