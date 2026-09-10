Ярославский «Шинник» подписал контракт с вратарем из «Тюмени»
Ярославский ФК «Шинник» заключил двухлетнее соглашение с 23-летним вратарем Никитой Яновичем, перешедшим из ФК «Тюмень». Об этом сообщили в клубе.
Фото: ФК «Шинник»
Вратарь ранее выступал за казанский «Рубин», ставропольское «Динамо» и «Нефтехимик». В первом дивизионе голкипер принял участие в 26 матчах.
Ранее «Шинник» также подписал контракт со своим воспитанником — 19-летним вратарем Артемом Долговым и расстался с голкипером Тимофеем Митровым, выступавшим за «черно-синих» последние три сезона и перешедшем в московский «Локомотив».