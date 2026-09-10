Тактильность решает все: почему осенью 2026 года фактура становится важнее цвета

Цвета сезона уже разобраны до мелочей, силуэты тоже определились, но настоящая битва за сердца аудитории в сезоне осень-зима 2026/27, по мнению экспертов, развернется на другом поле: в центре внимания — поверхность ткани.

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Аналитики WGSN и Heuritech фиксируют: 86% миллениалов и зумеров называют тактильные ощущения одним из ключевых факторов покупки. Главный дизайнер бренда 4FORMS Екатерина Коновалова, рассказала о том, как отвечает на этот запрос так называемая «тактильная роскошь» — материалы, которые работают не только визуально, но и на уровне касания.

Контраст глянца и мата становится базовым приемом

Кожа остается абсолютным лидером симпатий, причем одновременно в двух противоположных исполнениях. Лакированная кожа возвращается в юбках, плащах и деталях верхней одежды — от Prada до Tory Burch. Рядом с ней — глубоко матовые, почти бархатистые финиши, замша с крупной шлифовкой и washed-эффекты с патиной.

Самый коммерчески перспективный ход сезона — соседство этих двух поверхностей в одном образе. Глянцевый лак в кожаной куртке и матовый финиш у кожаных брюк или же лакированная вставка на замшевой куртке. Такой контраст дает мгновенный эффект дороговизны без необходимости использовать экзотические кожи.

Твид с люрексом: тихий блеск вместо диско

В классический твид и букле вплетается металлическая нить. Люрекс больше не кричит. Его интегрируют тонко — золотистые, серебристые или бронзовые нити создают «ночное» мерцание, которое раскрывается только при движении. Это решение идеально для b2b: оно позволяет обновить базовую твидовую линейку без радикальной смены конструкции. Покупатель получает привычную «английскую» фактуру, но с легким современным акцентом. Особенно хорошо работает сочетание такого твида с матовой или лакированной кожей.

Кружево выходит из будуара

Кружево сезона — плотное, резное, с объемным растительным или геометрическим рисунком. Его больше не прячут под верхним слоем. Кружевные вставки, лазерная резка и кружево в комбинации с кожей и шерстью стали одними из самых обсуждаемых приемов на Нью-Йоркской неделе моды.

«Для рынка важна не прозрачность, а фактурный контраст: тяжелая кожа рядом с ажуром, твид рядом с кружевом. Такой микс дает ощущение сложной, "собранной" вещи»,— отмечает Екатерина Коновалова.

Технические и инновационные материалы усиливают эффект

Активно развивается направление инновационных тканей — и это необязательно материал, который выглядит футуристично. Наоборот, многие новые технологии нужны для того, чтобы знакомая ткань получила необычную поверхность: например, стала похожа на состаренную кожу, металл, мокрый шелк или материал с естественной патиной. «Сейчас инновационность материала для покупателя считывается очень просто: вещь хочется рассматривать вблизи и трогать. Поверхность может менять оттенок при движении, по-разному отражать свет или сочетать сразу несколько визуальных эффектов. И именно такие детали делают даже достаточно лаконичный крой интереснее»,— отмечает Екатерина Коновалова.

Один из приемов — специальные покрытия ткани. Например, материал покрывают тонким составом на основе смол или полимеров, благодаря чему обычный текстиль может получить эффект кожи, легкого глянца, потертости или благородного старения. Вещь при этом необязательно становится блестящей: поверхность может выглядеть так, будто она уже приобрела красивую патину со временем.

Отсюда же интерес к полупрозрачным материалам нового поколения. Они становятся плотнее и конструктивнее: прозрачность используется не только в романтичных платьях и блузах, но и в деталях верхней одежды, многослойных изделиях и аксессуарах.

«Можно взять очень понятный жакет или куртку и практически не усложнять конструкцию. Но если материал имеет глубину, ворс, неоднородный блеск или интересную обработку, вещь уже воспринимается совершенно иначе. В этом и есть большой потенциал фактур»,— добавляет Екатерина Коновалова.

Что победа тактильности значит для рынка

Смешение фактур — уже не просто стилистический прием, а инструмент дифференциации. Бренды, которые умеют комбинировать лакированную кожу, матовые финиши, твид с люрексом и кружево, получают преимущество в сегментах, где цена выше среднего.

Ритейлерам имеет смысл пересматривать закупки в сторону тактильно сложных позиций. Производителям тканей и кожи — предлагать готовые решения «глянец и матовость» и «твид и люрекс». Потому что осенью 2026 года выделяются те, кто создал вещь, которую хочется потрогать дважды.

Полина Корнилова