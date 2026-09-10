В Ярославле семерых мошенников осудили за обман пенсионеров

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор семерым участникам организованной группы, которые обманывали пожилых жителей города под видом сотрудников коммунальных и специализированных служб. Общий ущерб от их действий составил 315 тыс. руб. Об этом сообщили в областном суде.

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По версии следствия и суда, организатором схемы был ранее судимый за мошенничество 27-летний житель Краснодарского края Владимир Раздорожный. В 2022–2023 годах он привлек к преступной деятельности шестерых сообщников.

Участники группы обзванивали ярославцев и представлялись сотрудниками организаций, которые якобы проверяют исправность электропроводки и состояние металлопластиковых окон. После проникновения в квартиры они сообщали жильцам о несуществующих неисправностях и необходимости срочного ремонта.

Для придания деятельности вида легального бизнеса с потерпевшими заключались типовые договоры от имени ИП Владимира Раздорожного. При этом выполнялись ненужные работы с использованием дешевых материалов и фурнитуры, стоимость которых была значительно ниже уплаченных клиентами сумм.

Суд установил девять эпизодов мошенничества. Потерпевшие передавали злоумышленникам от 10 тыс. до 75 тыс. руб. Действия подсудимых квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину.

Владимир Раздорожный получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору. Бабек Мамедов, участвовавший в шести эпизодах, приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Владислав Ходырев-Мкртчян и Евгений Дмитриев получили по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Илье Иванову назначили четыре года условно с испытательным сроком три с половиной года.

Татьяна Назаренко получила три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, Янина Сердюченко — два года условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Виктория Самко