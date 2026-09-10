КХЛ выплатит «Локомотиву» 215 млн рублей по итогам сезона 2025/26

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит ярославскому «Локомотиву» 215 млн руб. по итогам сезона 2025/26. Выплата была утверждена советом директоров, сообщили в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа) и главный тренер команды "Локомотив" с Кубком Гагарина радуются победе после окончания матча

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа) и главный тренер команды "Локомотив" с Кубком Гагарина радуются победе после окончания матча

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Два года подряд «Локомотив» становится обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона КХЛ. Годом ранее ярославский «Локомотив» получил от лиги 188 млн руб., в этом году сумма выросла на 27 млн руб. Соперник «Локомотива» по финалу «Ак Барс» получит 175 млн руб. Всего лига выплатит клубам по итогам минувшего сезона 2,3 млрд руб. (+200 млн руб. по сравнению с прошлым годом).

«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий по привлечению болельщиков»,— сообщили в КХЛ.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевое финансирование. Отмечается, что 30% от общей суммы распределяются пропорционально между командами в соответствии с оценкой за спортивные достижения, остальные 70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям, в число которых входят спортивные достижения, посещаемость арен, своевременная оплата труда игроков, работа со СМИ и т.д.

Алла Чижова