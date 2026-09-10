Прямая линия Михаила Евраева: главное

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 9 сентября провел прямую линию на телеканале «ЯПервый». В течение трех часов глава региона отвечал на вопросы жителей. Он рассказал о ситуации с бензином, выплатах пострадавшим от атак БПЛА, работе общественного транспорта, вывозе мусора, доходах населения и городской инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прямая линия Михаила Евраева

Фото: Правительство Ярославской области Прямая линия Михаила Евраева

Фото: Правительство Ярославской области

Безопасность и выплаты пострадавшим

В начале прямой линии губернатор рассказал о последствиях атак беспилотников. По его словам, эти вопросы волнуют всех жителей области.

«Вы сами видите, какие идут атаки — они по количеству сопоставимы только с атаками на Москву. И мы их отражаем. Каждые две недели подписываю документ по выплатам жителям. Оценка делается по каждому конкретному случаю»,— сказал Михаил Евраев.

Михаил Евраев заявил, что жители, пострадавшие от атак, получают медицинскую и финансовую помощь. Выплаты за ущерб здоровью составляют до 350 тыс. руб.

Отдельно он рассказал о двух семьях, потерявших жилье после попадания сбитого беспилотника в дом. В доме проживали семьи из пяти и четырех человек. Регион принял решение предоставить им новое жилье.

«Один из беспилотников, который сбили, попал в дом — дом сгорел. Две семьи остались без жилья, семьи пять и четыре человека. Приняли решение о предоставлении жилья обеим семьям»,— сказал губернатор.

Бензин: власти договорились о дополнительных поставках

В ходе эфира губернатор также отметил ухудшение ситуации с бензином. По его словам, особенно сложная ситуация складывается в Ярославле и Рыбинске, а также в муниципалитетах, где отсутствуют крупные сетевые АЗС.

«У нас в последние два дня произошло ухудшение. Говорю, как есть, потому что я слежу каждый день за тем, что у нас происходит по топливу. Мне на телефон приходит информация по всем нашим муниципальным округам без исключения утром и вечером»,— сказал глава региона.

Власти уже договорились о дополнительных поставках бензина в область. Михаил Евраев рассчитывает, что это позволит выровнять ситуацию. При этом он отметил, что проблемы с наличием топлива испытывают не все муниципальные округа.

В частности, губернатор отдельно упомянул Некоуз, где нет крупных сетевых АЗС, и Любим. «Мы работаем со всеми и стараемся, чтобы бензин был на всех»,— сказал он, подчеркнув, что многочасовые очереди на заправках недопустимы.

Транспорт: возвращение троллейбусов и бесплатная пересадка

Одним из вопросов прямой линии стал общественный транспорт Ярославля. Михаил Евраев сообщил, что приостановленные из-за модернизации трамвайной инфраструктуры маршруты троллейбусов №4 и №8 должны вернуться на линии в течение одной-двух недель.

«Девять троллейбусов по Ярославлю осталось перевести на автономный ход, чтобы все троллейбусы были на автономном ходу»,— сказал губернатор. По его словам, это позволит отказаться от части контактной сети в центре города в рамках проекта «Чистое небо» и одновременно улучшить внешний вид улиц.

Еще одним нововведением должен стать единый пересадочный тариф. Его планируется ввести с 1 октября сначала в городах области. При поездках внутри муниципального округа пассажир сможет в течение 45 минут бесплатно пересесть на другой вид транспорта, если использует «Карту жителя Ярославской области» или «ЯКарту».

«Если в течение 45 минут пассажир пересел на другой вид транспорта, то второй вид транспорта для тебя бесплатный»,— пояснил Михаил Евраев.

Мусор: власти готовят новую систему

Отдельный вопрос жители задали по работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На прямую линию поступила жалоба на переполненные контейнерные площадки, мусор вокруг них и недостаточный контроль за уборкой.

Губернатор согласился с претензиями и заявил, что локальными мерами проблему решить не удалось.

«Ситуация, которая сложилась в регионе, не устраивает никого: ни жителей, ни администрации муниципальных округов, ни правительство Ярославской области. Предпринятые локальные меры никакого эффекта не дали. Мы сейчас принимаем решения о системных изменениях в этой части»,— сказал Михаил Евраев.

По его словам, сейчас разрабатывается отдельная программа, которая должна охватить не только непосредственно вывоз отходов, но и уборку территорий вокруг контейнерных площадок и установку датчиков. Реализацию программы планируют начать с 1 января 2027 года.

Система обращения с отходами при этом может измениться вместе с региональным оператором. Соглашение с «Хартией», работающей в регионе с 2018 года, заканчивается в 2026 году. Правительство области намерено провести конкурс по выбору нового оператора; действующая компания также собирается участвовать в нем.

Экономика и зарплаты

Отдельно губернатор остановился на экономических показателях региона. По его словам, индекс промышленного производства в Ярославской области составил 102,4%, что выше общероссийского показателя за первое полугодие — 100,4%.

«Мы идем с опережением по росту промышленного производства. А это основа развития любого региона, особенно такого мощного»,— сказал Михаил Евраев.

Одновременно растут доходы населения. Средняя заработная плата в области с начала года увеличилась на 17,7% и достигла примерно 88,5 тыс. руб. При этом инфляция, по данным губернатора, составила 4,8%.

«Среднемесячная заработная плата на сегодняшний день составляет примерно 88 тыс. 500 руб. Это именно средняя: у кого-то выше, у кого-то ниже. И есть зарплаты по 30, 35 и 40 тыс. руб. Мы должны сделать так, чтобы таких зарплат у нас в регионе не оставалось»,— заявил глава региона.

По словам Евраева, рост зарплат более чем втрое превышает темпы инфляции. При этом власти рассчитывают на дальнейшее повышение оплаты труда прежде всего за счет развития промышленности

ЖКХ: регион берет под контроль теплоснабжение

Много вопросов жителей касалось проблем жилищно-коммунального хозяйства. Евраев заявил, что после передачи полномочий по генерации тепла на региональный уровень власти получили больше возможностей для модернизации коммунальной инфраструктуры и замены изношенных сетей.

При этом регион продолжает менять структуру управления коммунальным хозяйством. До конца года в ведении «Яроблводоканала» планируется сосредоточить системы водоснабжения и водоотведения практически всей области, за исключением Ярославля и Переславля-Залесского.

Здравоохранение

Значительная часть прямой линии была посвящена здравоохранению. Губернатор сообщил, что на этой неделе в Рыбинске должен открыться межрайонный эндокринологический центр. Он будет обслуживать жителей Рыбинска и Рыбинского округа, а также Пошехонского, Брейтовского и Мышкинского округов.

Губернатор также рассказал о развитии проекта «Доступная аптека». В ФАПах и амбулаториях, где раньше не было аптек, появились точки продажи лекарств. По данным главы региона, открыто около 300 таких точек, в базовый перечень входит почти 100 препаратов, а необходимые лекарства можно заказать дополнительно.

В Ярославле продолжается строительство модульной поликлиники на улице Гоголя, ее планируют открыть в течение двух недель. Кроме того, определен подрядчик на строительство поликлиники в Красном Бору на 500 посещений в смену. В следующем году на базе областной клинической больницы планируется начать строительство модульного приемного отделения для экстренной помощи. На этот проект предусмотрено 500 млн руб.

Городская среда: «Спартаковец» и борьба с вандализмом

В числе вопросов прямой линии оказались благоустройство и состояние городской среды. Михаил Евраев сообщил, что реконструированный стадион «Спартаковец» в Ярославле планируется открыть 24 сентября. Инвестиции в объект составили 600 млн руб. По словам губернатора, площадка будет использоваться не только для легкой атлетики, но и для других видов спорта, городских мероприятий и концертов.

«Это совсем другой стадион. 600 млн рублей инвестиций. Это не только легкая атлетика, это про разные виды спорта, Дни города, концерты. Это объект, который преображает центр города»,— сказал Евраев.

Еще одной проблемой остается вандализм. По данным губернатора, в 2025 году в регионе было возбуждено 98 уголовных дел по фактам вандализма, в 2026 году — 20. Объем штрафов снизился с 166 млн до 60 млн руб.

«Обидно, когда тратим бюджетные деньги, деньги жителей, ставим остановки, а потом кто-то начинает ломать. За несовершеннолетних отвечают родители»,— заявил Михаил Евраев.

Всего на прямую линию поступило более 5 тыс. вопросов жителей. Губернатор пообещал, что обращения будут взяты на контроль.

Антон Голицын