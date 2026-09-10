Выдано разрешение на строительство поликлиники в Красном Бору

Региональный минстрой выдал разрешение на строительство новой поликлиники в поселке Красный Бор Ярославского округа. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Общая стоимость проекта, включая оборудование, составит 1,2 млрд руб. Трехэтажное здание возведет «Адамант-Строй», который также строит в поселке школу на 1,1 тыс. мест. Здание и прилегающая территория будут адаптированы для маломобильных посетителей.

Медучреждение появится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника сможет принимать до 500 пациентов в смену. В ней разместятся отделения для взрослых и детей, терапия с дневным стационаром, диагностические и реабилитационные кабинеты, стоматология, женская консультация, инфекционный фильтр-бокс, служба неотложной помощи и лаборатория.

Виктория Самко