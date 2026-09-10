В Ярославской области установят мемориалы участникам СВО
В большинстве муниципалитетов Ярославской области планируется установить мемориалы участникам специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев во время прямой линии.
Фото: Правительство Ярославской области
«Ремонтируем все наши мемориалы и памятники. Это делается ежегодно по всей территории региона. Если говорим об участниках спецоперации, то по целому ряду округов планируется, что появятся такие памятники. Этому направлению уделяем внимание особое»,— сказал губернатор.
В Гаврилов-Яме 10-метровый мемориал планируют установить в 2027 году. Сейчас определяется место его размещения. В Данилове уже началось строительство мемориала на улице Соборной, завершить работы намерены до конца осени.
С 2022 года в Ярославской области благоустроили более 300 мемориалов.