В Ярославской области установят мемориалы участникам СВО

В большинстве муниципалитетов Ярославской области планируется установить мемориалы участникам специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ремонтируем все наши мемориалы и памятники. Это делается ежегодно по всей территории региона. Если говорим об участниках спецоперации, то по целому ряду округов планируется, что появятся такие памятники. Этому направлению уделяем внимание особое»,— сказал губернатор.

В Гаврилов-Яме 10-метровый мемориал планируют установить в 2027 году. Сейчас определяется место его размещения. В Данилове уже началось строительство мемориала на улице Соборной, завершить работы намерены до конца осени.

С 2022 года в Ярославской области благоустроили более 300 мемориалов.

Виктория Самко