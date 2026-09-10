Главные новости к утру 10 сентября
Трамп: Путин и Зеленский устали воевать
Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования украинского конфликта. Он сказал, что оба президента уже устали воевать.
В ЦРУ и в Белом доме опровергли информацию о новой роли Джона Рэтклиффа в переговорах РФ и Украины. Так они прокомментировали материал Financial Times о планах включить директора разведывательного ведомства в урегулирование конфликта между странами.
В Республиканской партии начали обсуждать кандидатуру преемника Дональда Трампа, сообщает Reuters. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
Война с Ираном закончится сразу после выборов в США, заявил Дональд Трамп. По его мнению, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока.
Никаких угроз деньгам граждан нет, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, российская банковская система стабильна, несмотря на санкции.
Канье Уэст собирается провести концерт в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Практический смысл оценки Дональда Трампа проявляется в содержании позиций сторон. В июле 2024 года Владимир Путин в качестве условий урегулирования назвал вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО, тогда как в июне 2025 года российский и украинский меморандумы, представленные на переговорах в Стамбуле, содержали два взаимоисключающих сценария завершения конфликта, из-за чего обсуждение долгосрочного урегулирования оказалось невозможным.
Поэтому проблема переговоров заключается не только в готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского к прямому контакту: сначала сторонам нужно сблизить сами условия соглашения. В июле 2025 года Дмитрий Песков называл проекты меморандумов абсолютно диаметрально противоположными и говорил о предстоящей большой дипломатической работе — при таком разрыве личные отношения лидеров могут осложнять поиск компромисса, но не заменяют переговоров по существу.