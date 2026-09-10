Главные новости к утру 10 сентября

Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования украинского конфликта. Он сказал, что оба президента уже устали воевать.

В ЦРУ и в Белом доме опровергли информацию о новой роли Джона Рэтклиффа в переговорах РФ и Украины. Так они прокомментировали материал Financial Times о планах включить директора разведывательного ведомства в урегулирование конфликта между странами.

В Республиканской партии начали обсуждать кандидатуру преемника Дональда Трампа, сообщает Reuters. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Война с Ираном закончится сразу после выборов в США, заявил Дональд Трамп. По его мнению, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока.

Никаких угроз деньгам граждан нет, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, российская банковская система стабильна, несмотря на санкции.

Канье Уэст собирается провести концерт в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.