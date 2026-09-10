В ЦРУ опровергли информацию о новой роли Рэтклиффа в переговорах РФ и Украины

Директор ЦРУ по связям с общественностью Лиз Лайонс заявила, что статья Financial Times (FT) о планах включить директора разведывательного ведомства Джона Рэтклиффа в переговорный процесс по Украине, не соответствует действительности. Об этом она написала в соцсети X.

Ранее информацию об участии господина Рэтклиффа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, опровергли и в Белом доме. Пресс-секретарь администрации Анна Келли назвала текст «одним сплошным фейком».

По информации FT, Белый дом рассматривает возможность сократить участие спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах с Москвой и Киевом и дать более активную роль в челночной дипломатии директору ЦРУ. При этом, по информации FT, между Джоном Рэтклиффом и господином Уиткоффом сейчас разворачивается «закулисная борьба» за руководство переговорами.