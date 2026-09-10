Reuters: в Республиканской партии начали обсуждать кандидатуру преемника Трампа

Члены Республиканской партии США начали обсуждать курс партии после окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году, сообщает Reuters. Дискуссии проходят 9-10 сентября на съезде партии в Далласе. По информации агентства, в случае слабых результатов на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября обсуждения преемника Дональда Трампа могут стать публичными.

Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Вэнса, представляющего национал-популистское крыло, а также госсекретаря Марко Рубио, выступающего с более традиционных консервативных позиций во внешней и экономической политике. Господина Вэнса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Дональда Трампа. Господин Рубио, в свою очередь, рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам.

Представители партии отмечают, что, хотя влияние движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») сохранится, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности США в Иране и Венесуэле. Члены партии обсудят, какие элементы политики Трампа стоит сохранить.

По данным общенационального опроса Financial Times, из-за растущей инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. Как отмечает газета, это ставит республиканцев в сложное положение перед промежуточными выборами, так как вопросы экономики традиционно считались их сильной стороной.