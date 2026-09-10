Reuters: в Республиканской партии начали обсуждать кандидатуру преемника Трампа
Члены Республиканской партии США начали обсуждать курс партии после окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году, сообщает Reuters. Дискуссии проходят 9-10 сентября на съезде партии в Далласе. По информации агентства, в случае слабых результатов на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября обсуждения преемника Дональда Трампа могут стать публичными.
Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Вэнса, представляющего национал-популистское крыло, а также госсекретаря Марко Рубио, выступающего с более традиционных консервативных позиций во внешней и экономической политике. Господина Вэнса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Дональда Трампа. Господин Рубио, в свою очередь, рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам.
Представители партии отмечают, что, хотя влияние движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») сохранится, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности США в Иране и Венесуэле. Члены партии обсудят, какие элементы политики Трампа стоит сохранить.
По данным общенационального опроса Financial Times, из-за растущей инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. Как отмечает газета, это ставит республиканцев в сложное положение перед промежуточными выборами, так как вопросы экономики традиционно считались их сильной стороной.
На кону стоит не только личная поддержка Дональда Трампа, но и то, кто получит стартовое преимущество в борьбе за партийную номинацию. Джей Ди Вэнсу помогает сама должность вице-президента: исторически она повышает шансы на выдвижение, хотя не гарантирует победу — из 15 вице-президентов США лишь 6 были избраны на пост, а не заняли его из-за смерти или отставки главы государства. При этом Трамп, по сообщениям от 6 августа 2026 года, заявлял спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть Вэнса победителем на следующих президентских выборах, однако некоторые советники предупреждали, что он еще не определился с преемником.
Преимущество Вэнса усиливает и организационный фактор: по данным от 23 февраля 2026 года, у него уже есть команда политических консультантов, способная стать основой предвыборной кампании, тогда как у Марко Рубио такой инфраструктуры нет. Поэтому нынешнее обсуждение — это спор не только о политических акцентах, но и о том, кто быстрее сможет превратить поддержку внутри администрации и партии в самостоятельную президентскую кампанию.
Цена этого выбора зависит и от электорального фона. В опросах Reuters/Ipsos, опубликованных 30 марта 2026 года, одобрение Трампа снизилось до 36%, демократы опережали республиканцев в борьбе за Конгресс более чем на пять процентных пунктов, а республиканцы с вероятностью 60–70% могли потерять Палату представителей. Если слабые результаты на промежуточных выборах 3 ноября сделают дискуссию о преемнике публичной, партия будет определяться между прямым продолжением нынешнего курса и более гибкой его версией на фоне ухудшившихся позиций.