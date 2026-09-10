РЕН ТВ: Канье Уэст собирается провести концерт в Москве

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для проведения концерта недостаточно анонса и продажи билетов: необходим подписанный договор с площадкой. По описанной практике организации концертов, такие соглашения подписывают до объявления мероприятия и старта продаж, поскольку при срыве шоу по вине организатора — например, из-за неподписанного договора с площадкой — артист вправе отказаться от выступления, возможно с удержанием гонорара. Поэтому позиция «Газпром Арены» означает, что при отсутствии подписанного договора выступление на ней провести нельзя, даже если площадка ранее документально подтверждала готовность предоставить арену.

Расхождение возникло на этапе оформления: Say Agency заявляло, что площадка направила договор, его должны были подписать до 27 августа, а затем агентство отправило стадиону уже подписанный экземпляр. При этом опубликованные агентством документы от 5 и 14 августа говорили о согласии предоставить арену, тогда как сама «Газпром Арена» заявила, что договоров аренды не подписывала.

Для организатора это создает риск не только смены места проведения. Агентство уже выплатило артисту аванс, и при несогласовании новой даты и площадки гонорар, по оценке продюсера, может не вернуться; кроме того, альтернативное место должно отвечать практическим условиям октябрьского шоу, поскольку исходную арену выбирали в том числе из-за закрывающейся крыши.