Трамп: война с Ираном закончится сразу после выборов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что по его мнению, война с Ираном закончится «сразу после выборов» в США. Промежуточные выборы, на которых будут избраны члены американского Конгресса, пройдут 3 ноября.

Господин Трамп заявил, что иранцы просто не смогут продержаться до этого срока. Он также отметил, что Иран «отчаянно пытается повлиять» на выборы. «Они хотят, чтобы у нас осталась группа слабых людей, которая оставит их в покое. Это позволит им получить ядерное оружие. Все, чего они хотят, — это ядерное оружие»,— сказал в разговоре с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Президент также анонсировал усиление ударов по иранским танкерам в Ормузском проливе. Ранее, по его словам, американские вооруженные силы подбили девять судов, работавших с Тегераном.