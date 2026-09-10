Модульную поликлинику в Ярославле хотят открыть в ближайшее время

В Ярославле модульную поликлинику на улице Гоголя планируют открыть в ближайшие две недели. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В течение двух недель буквально мы открываем поликлинику на Гоголя, у нас уже все готово. Мы ее рассчитывали раньше открыть, но там затянулись работы, у подрядчика были серьезные проблемы»,— сказал губернатор.

Первоначально поликлинику планировали открыть почти два года назад, в декабре 2024 года. Контракт на строительство был заключен в августе 2024 года с ООО «Алгоритм». Цена работ — 444 млн руб.

Алла Чижова