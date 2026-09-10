В Ярославской области могут появиться новые частные технопарки

В Рыбинске и других городах Ярославской области могут построить частные технопарки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Возможность открытия новых частных технопарков обсуждалась с компанией «Регионстрой», которая в декабре 2025 года ввела в эксплуатацию технологический индустриальный парк в Ярославском округе. Среди резидентов — Сбербанк, логистическая служба «Фрейт Линк», «Гифтпак». Этот технопарк стал первым частным в регионе. Сейчас, по словам губернатора, мощности технопарка площадью 5 гектаров заняты на 80%.

«Инвестор говорит: "Я не ожидал, что будет такой спрос. Когда такой спрос, я, конечно, начну это делать по другим городам". Я прямо презентацию ему сделал. Я говорю: "Давайте по очереди. Обязательно посмотри, пожалуйста, Рыбинск, мощный очень по промышленности. Ну и посмотри все наши города"»,— рассказал губернатор в ходе прямой линии и добавил, что удалось достичь договоренности об увеличении мощностей уже созданного парка.

В создание частных технопарков не вкладываются бюджетные средства. Инвестор создает подготовленную площадку для работы производства. Площади можно либо арендовать, либо купить.

Алла Чижова