В думе Сысерти заявили о подлоге документов для референдума по мусорному заводу

Дума Сысерти (Свердловская область) на очередном заседании заслушала информацию депутата Игоря Ушанова, по данным которого правоохранительные органы якобы проводят проверку в отношении его коллеги, фермера Алексея Бондарева в связи с возможным подлогом документов для организации референдума по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». В пресс-службе представительного органа не стали уточнять, чем закончилось рассмотрение вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бондарев (слева) на заседании думы Сысерти

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Бондарев (слева) на заседании думы Сысерти

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Алексей Бондарев совместно с АНО «Щит малой Родины», которую возглавляет его помощница Елена Сергеева, с 2024 года многократно инициировал проведение референдума по вопросу строительства полигона мощностью 700 тыс. т в год за 13,8 млрд руб. (на все получили отказ), доказывал в суде незаконность перевода участка земли под комплекс из сельскохозяйственной категории в промышленную и устраивал акции протеста. Летом 2025 года власти отказались от реализации проекта в Сысертском районе, поскольку он противоречил «интересам региона и жителей». До конца 2026 года свердловское правительство рассчитывает заключить новое соглашение по созданию комплекса «Екатеринбург-Восток» мощностью в 700 тыс. т в год за 10,1 млрд руб. на территории Белоярского района.

В разговоре с «Ъ-Урал» председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Шота Нефидов пояснил, что сомнения в достоверности документов от инициативной группы возникли 14 марта 2025 года, когда активисты вновь обратились в коллегиальный орган для проведения референдума. «Они указали место в протоколе в селе Щелкун, но в Сысертском районе все знают, что там нет такого помещения, в котором можно единовременно разместить 110 человек, в любом случае это собрание было бы замечено всеми. Мы выяснили, что заявленное ими помещение принадлежит "Ростелекому", в компании нам ответили, что никто там не собирался и ничего не проводил. Круглосуточная охрана и записи с камер это подтвердили»,— сказал глава ТИК.

Господин Нефидов отметил, что попросил МВД проверить факт проведения собрания в селе. «Полиция опросила всех в Щелкуне, и членов инициативной группы, и сотрудников "Ростелекома", действительно, там никто ничего не проводил. Возможная фальсификация документов референдума инициативной группой попадает под ст. 142 УК РФ, ее ведете уже не полиция, а следственный комитет. Они это все направили туда, и там это все осталось»,— добавил председатель.

Депутат Алексей Бондарев в разговоре с «Ъ-Урал» опроверг информацию, что он и кто-либо из активистов якобы подделывал документы для проведения референдума. «Мне бы за эти два года хоть кто-то позвонил из полиции, прокуратуры или СКР, я ведь не прячусь. Не боюсь, если вызовут, так как не вижу оснований, что там умышленно что-то было сделано. Может, просто техническая ошибка, дата не та стоит, но нам вопросы никто не задавал»,— подчеркнул он.

По словам господина Бондарева, Игорь Ушанов выступил с информацией на заседании думы якобы по просьбе информагентства ЕАН, которое ранее писало о возможной фальсификации документов для проведения референдума. «Если им так надо, могли написать в СКР или полицию, но почему-то обратились именно к Игорю Ушанову и Илье Тугбаеву (председателю думы Сысерти.— "Ъ-Урал"). Он зачитал обращение ЕАН и все, никто не прореагировал, и даже из коллег никто вопросов мне не задал. Цель рассмотрения этого обращения на думе была непонятна»,— добавил депутат.

В «Щит малой Родины» сообщили, что намерены написать на Игоря Ушанова и спикера Илью Тугбаева заявление в полицию из-за включения в повестку заседания информации о якобы проводимой проверки в отношении Алексея Бондарева.

Ранее, в апреле, о возможном подлоге документов для проведения референдума со стороны инициативной группы также заявил их бывший представитель в судах, екатеринбургский юрист Иван Волков. Он пояснил, что оказывал услуги близкой к руководству «Щит малой Родины» активистке Наталье Норицыной, к которой якобы возникли претензии со стороны силовиков. «"Щит малой Родины" знал, что никакого собрания в январе 2025 года в селе Щелкун не было, потому что там вместимость помещения 30 человек, а 500 человек, которые заявлены для референдума, там физически не поместились бы. Они решили рискнуть и так подать заявку»,— сказал тогда господин Волков в разговоре с «Ъ-Урал».

Подробнее о планах властей по созданию полигона в Сысерти и об отказе от них — в материале «Соглашение отправили в мусор».

Василий Алексеев