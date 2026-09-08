Власти заключат соглашение по мусорному заводу в Белоярском районе до конца года

Власти Свердловской области планируют до конца 2026 года заключить концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Восток» в Белоярском районе, рассказал губернатор Денис Паслер в ходе пресс-конференции. По его словам, проект будет финансироваться из нескольких источников, чтобы не допустить «резких скачков тарифов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Будут и частные невозвратные деньги инверторов, и банковские кредиты, которые должны позволить реализовать полноценный комплекс»,— пояснил господин Паслер.

Комплекс «Екатеринбург-Восток» за 10,1 млрд руб. включили в областную программу по управлению отходами в феврале. Ежегодная мощность обработки отходов на нем составит 700 тыс. тонн, из которых 200 тыс. тонн будут подвергаться утилизации. Власти намерены завершить строительство в 2028 году.

Денис Паслер подчеркнул, что власти намерены строить крупные комплексы, чтобы не создавать «огромное количество помоек». «Мы же видим с вами реакцию жителей, и она, в общем-то, понятна. Я думаю, что должны быть крупные комплексы, иначе, если это будет дороже в динамике затрат, которые будет нести объект, за это будет платить народ»,— пояснил он.

Ранее, с 2023 года, в регионе обсуждали проект мусорного полигона под Сысертью. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн должны были построить к 2027 году, стоимость работ оценили в 13,8 млрд руб. Против строительства полигона в Сысертском округе выступили местные жители, в июне 2025 года Денис Паслер сообщил о расторжении концессии. «Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— подчеркнул тогда глава региона.

Подробнее о расторжении концессии о создании полигона под Сысертью — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев