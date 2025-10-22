Суд признал незаконным перевод сельскохозяйственных земель в Сысерти под полигон

Свердловский областной суд удовлетворил иск фонда «Дела принципа» и признал незаконным решение властей о переводе участка в Сысертском округе из категории земель сельскохозяйственного назначения под строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», следует из данных картотеки. «С ответчика, правительства Свердловской области, взыскали судебные издержки в виде госпошлины в размере 20 тыс. руб. У него есть месяц для подачи апелляционной жалобы»,— пояснил юрист Александр Шумилов в видео, опубликованном активистами «Щит малой Родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее, в мае, прокуратура выявила нарушения в процессе изменения категории земель под Сысертью. В ведомстве подчеркнули, что значительная часть территории не соответствует требованиям для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). В прокуратуре тогда добавили, что направили протест, в результате которого министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области должно было внести изменения в региональную программу.

Проект мусорного полигона под Сысертью презентовали в сентябре 2023 года. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб.

Во вторник, 7 октября, и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов и исполнительный директор компании «Экологические системы» («дочка» обращенного в доход государства «Облкоммунэнерго») Артем Ткаченко расторгли концессионное соглашение о создании мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации в Сысертском округе. Решение объяснили «невозможностью предоставления» ведомством земельного участка под строительство объекта в установленные сроки.

Подробнее о расторжении концессии о создании полигона под Сысертью — в материале «Ъ-Урал» «Соглашение отправили в мусор».

Василий Алексеев