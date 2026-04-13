Общественники переоценили поддержку

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск АНО «Щит малой Родины» о взыскании 172,9 тыс. руб. с фирмы «Юрлига-бизнес» екатеринбургского юриста Ивана Волкова, который представлял их интересы в судах за право проведения референдума по вопросу строительства мусорного полигона под Сысертью. Активисты заявили, что результат работы юриста «оказался нулевой». Иван Волков заверил, что готовил для них по «несколько документов в месяц», и обвинил представителей организации в неоплате услуг.



Юрист Иван Волков (в центре) в окружении активистов из Сысерти

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Юрист Иван Волков (в центре) в окружении активистов из Сысерти

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

АНО «Щит малой Родины» подало иск о взыскании задолженности с фирмы «Юрлига-бизнес» в августе 2025 года.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, изначально активисты потребовали от компании 261,3 тыс. руб., однако позже скорректировали сумму до 172,9 тыс. руб. В частности, они заявили о неосновательном обогащении фирмы в 150 тыс. руб. и призвали выплатить проценты в 22,9 тыс. руб. за пользование их средствами с апреля 2025 года по февраль 2026 года.

Как пояснили в «Щите малой Родины», в ноябре 2024 года они заключили абонентский договор с «Юрлига-бизнес» на оказание юридических услуг. В рамках документа юрист Иван Волков должен был подготовить иск в суд о незаконности плана властей по переводу земельного участка около деревни Андреевка из сельскохозяйственной категории в промышленную для строительства мусорного полигона.

Мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т к 2027 году под Сысертью планировала построить компания «Экологические системы», которая до 2025 года была связана с бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, владеющими «Корпорацией СТС» (в 2025 году обращена в доход государства). После отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначения главой Среднего Урала Дениса Паслера власти отказались от реализации проекта в Сысертском районе, поскольку он противоречил «интересам региона и жителей». В феврале 2026 года в областном министерстве природных ресурсов и экологии заявили о планах строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Восток» мощностью в 700 тыс. т в Белоярском районе.

АНО «Щит малой Родины» получило широкую известность благодаря деятельности против строительства полигона. Активисты пять раз инициировали проведение референдума по вопросу реализации проекта (на все получили отказ), доказывали в суде незаконность перевода участка земли под полигон из сельскохозяйственной категории в промышленную и устраивали акции протеста. По данным сервиса kartoteka.ru, с февраля 2024 года «Щит малой Родины» возглавляет Елена Сергеева, однако в январе 2026 года она запустила процедуру ликвидации организации. «Сейчас деятельность больше востребована на социальные вопросы, которые не входят в уставную деятельность АНО»,— пояснили «Ъ-Урал» в «Щите малой Родины».

«Ни искового заявления с обеспечительными мерами, ни одного обращения, ни одного документа от юристов Ивана Волкова так и не поступило. В итоге в феврале 2025 года выходит распоряжение о переводе земельного участка у деревни Андреевка в категорию промышленные. Время было потеряно»,— написали представители АНО «Щит малой Родины» в сообществе во «ВКонтакте». Они добавили, что в тот же месяц расторгли абонентский договор с фирмой Ивана Волкова, по которому за декабрь-февраль перевели в «Юрлига-бизнес» 150 тыс. руб. Эту сумму они потребовали вернуть в полном объеме.

Активисты напомнили, что познакомились с Иваном Волковым в начале 2024 года после отказа Сысертской территориальной избирательной комиссии (ТИК) передавать на рассмотрение депутатов местной думы ходатайство инициативной группы для проведения местного референдума по вопросу строительства полигона. В избиркоме тогда пояснили «Ъ-Урал», что выявили ошибки в документах инициативной группы. По данным «Щита малой Родины», юрист пообещал им через суд признать незаконным решение районной ТИК. «Три заседания обошлись нам в 150 тыс. руб., собранных на АНО "Щит малой Родины". Суды были проиграны. Результат оказался нулевой»,— подчеркнули в организации.

В «Щите малой Родины» пояснили, что в ноябре 2024 года организация вновь обратилась к Ивану Волкову из-за отсутствия у них «профессиональной юридической поддержки».

«Перед командой и жителями на тот момент стояла непростая задача — не допустить правовыми методами смену категории земельных участков у деревни Андреевка. И опять на горизонте появился юрист Иван Волков, который предложил свою помощь»,— добавили активисты.

В разговоре с «Ъ-Урал» Иван Волков напомнил, что при его участии Сысертский районный суд в марте 2024 года признал незаконным отказ избиркома передавать в местную думу ходатайство о проведении референдума. Позже, в июне 2024 года, Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции и возложил на районную ТИК повторно рассмотреть документы инициативной группы. Впрочем, избирком вновь выявил в них ошибки и отказался направлять их депутатам.

«Если бы не Елена Сергеева (руководитель "Щит малой Родины".— "Ъ-Урал"), мы бы и в кассации выиграли, и сделали бы прецедент законченным, но она пропустила все сроки»,— сказал Иван Волков.

Юрист подчеркнул, что абонентский договор от ноября 2024 года якобы не обязывал его готовить иск в суд о незаконности перевода земельного участка около деревни Андреевка. «Документ не предусматривал, что мы должны были ходить в суды и полицию, он связан исключительно с тем, что у "Щита малой Родины" есть право на несколько документов в месяц, что мы и делали»,— заверил он. По словам Ивана Волкова, активисты договорились с ним, что «Щит малой Родины» оплатит подготовку иска отдельно. «Мы готовили его две недели — иск, на который не было ни договора, ни оплаты. Они говорят, что его не видели, а с чего им его отправлять, если за него никто не заплатил»,— сказал юрист.

Иван Волков добавил, что оказывал юридические услуги близкой к руководству «Щита малой Родины» активистке Наталье Норицыной, к которой якобы возникли претензии со стороны силовиков. «"Щит малой Родины" знал, что никакого собрания в январе 2025 года в селе Щелкун не было, потому что там вместимость помещения 30 человек, а 500 человек, которые заявлены для референдума, там физически не поместились бы. Они решили рискнуть и так подать заявку»,— заявил юрист.

По словам представителя «Юрлиги-бизнес», Наталья Норицына оформила на него нотариальную доверенность для решения проблемы с органами и пообещала поспособствовать заключению между ним и «Щитом малой Родины» соглашения по ее защите. Как рассказал Иван Волков, документ оформлен не был.

Заслушав позиции сторон, судья Оксана Исмаилова в начале апреля 2026 года удовлетворила иск «Щита малой Родины» о взыскании с «Юрлига-бизнес» 172,9 тыс. руб. и встречный иск фирмы к активистам на 61,6 тыс. руб. за их долг по абонентскому договору. «Путем зачета первоначального и встречного исков — взыскать с фирмы "Юрлига-бизнес" в пользу "Щита малой родины" средства в размере 114,9 тыс. руб.»,— говорится в резолютивной части решения Свердловского арбитражного суда.

Активисты заявили о «справедливости» решения и отсутствии намерения его обжаловать, как и Иван Волков. По словам юриста, суд подтвердил, что «Юрлига-бизнес» оказала услуги «Щиту малой Родины» на 61 тыс. руб. «Суд посчитал, что мы должны были заключить соглашение в письменном виде с "Щита малой Родины" по защите Натальи Норициной, но мы этого не сделали, доверившись, что они подпишут его позже. Ее привлекли к делу в качестве третьего лица, сама она приняла отчет о нашей работе, но Арбитражный суд не любит свидетельские показания и аудиозаписи, а в суде общей юрисдикции мы это докажем без проблем»,— сказал он, пообещав взыскать 172,9 тыс. руб. с активистки.

Василий Алексеев