«Спартаковец» в Ярославле планируют открыть 24 сентября

В Ярославле открытие обновленного стадиона «Спартаковец» запланировано на 24 сентября. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Стадион Спартаковец почти готов, будем открывать ориентировочно 24 сентября. Это совсем другой стадион. Это не только легкая атлетика, это про разные виды спорта, Дни города, концерты»,— сказал губернатор.

Реконструкция стадиона стартовала в 2025 году и ведется на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 600 млн руб. Проект благоустройства предполагает появление двух спортивных полей с беговыми дорожками по периметру, сцены и трибун на 2500 мест с защитным навесом, игрового комплекса со скалодромом, а также батутов и горок. Для спортсменов оборудуют площадку для воркаута.

Алла Чижова