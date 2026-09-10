В Ярославской области введут пересадочный тариф

В городах Ярославской области с 1 октября планируют ввести пересадочный тариф, который предполагает бесплатный проезд при пересадке на другой вид транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Мы планируем с 1 октября ввести пересадочный тариф. Начнем с городов, пока речь идет о внутримуниципальных маршрутах, дальше посмотрим. Пересадочный тариф — если ты в течение 45 минут пересел на другой вид транспорта, то второй вид транспорта для тебя бесплатный»,— сказал Михаил Евраев.

Он добавил, что тариф будет работать для владельцев карты жителя или «Якарты». Губернатор признал, что введение тарифа приведет к выпадающим расходам, но, по его словам, они не такие большие, чтобы не вводить такую возможность .

Алла Чижова