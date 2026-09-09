В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 472 квартиры

В Новороссийске после ночной атаки БПЛА повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. Данные предварительные и продолжают уточняться, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко по итогам заседания оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В большинстве многоквартирных домов повреждено остекление и общедомовое имущество. Власти поручили в первую очередь закрыть поврежденные оконные проемы, чтобы защитить помещения от осадков. С управляющими компаниями прорабатывается возможность проведения ремонтных работ за их счет.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района — они повреждены практически до основания. Семьям, оставшимся без жилья, окажут помощь с расселением.

Коммунальные службы и управляющие компании с утра расчищают придомовые территории, убирают осколки, обломки бетона и кирпича. Для работы на наиболее сложных адресах дополнительно привлекут волонтеров, а к разбору завалов разрушенных домов — спасательные подразделения.

На поврежденных социальных объектах завершается уборка. Детские сады №10 и №22 с 10 сентября возобновят работу, за исключением групп, где требуется замена окон. Восстановление социальных объектов поручено провести в максимально короткие сроки.

Оперативный штаб продолжает работу, все новые повреждения фиксируются. Заявки жителей обрабатываются в приоритетном порядке.

Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массовой атаке беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Обломками БПЛА повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад. Экстренные и коммунальные службы продолжают устранять последствия атаки.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома и детский сад. В Большом Утрише после падения фрагментов беспилотников загорелся лес. Пострадавших не было. В Крымском и Темрюкском районах продолжается ликвидация последствий атаки.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко