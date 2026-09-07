Замглавы полиции Подмосковья и топ-менеджеров «Евротранса» задержали за хищение топлива

Заместителя начальника подмосковной полиции Сергея Малькова и еще двух высокопоставленных сотрудников главка, а также председателя совета директоров «Евротранса» Игоря Мартышова и троих топ-менеджеров компании задержали по делу о присвоении моторного топлива, принадлежащего подмосковному ГУВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области Генерал-майор Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Помимо Сергея Малькова (замначальника ГУВД по Московской области — начальника тыла генерал-майора внутренней службы), речь идет о начальнике ФКУ ЦХиСО ГУВД полковнике внутренней службы Алексее Суярове и начальнике отдела ФКУ ЦХиСО ГУВД подполковнике внутренней службы Анне Левиной. Все трое уволены со службы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Кто участвовал в схеме хищений от «Евротранса», помимо Игоря Мартышова, не сообщается. Известно только, что трое топ-менеджеров уже арестованы. С господином Мартышовым работает следствие. Ему также будут просит меру пресечения в виде ареста.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, факты хищений выявили сотрудники ГУСБ МВД совместно с ГУЭБиПК МВД России. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК (Присвоение или растрата). Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России.

Никита Черненко