Трех топ-менеджеров «Евротранс» арестовали по делу о хищении топлива

Суд заключил под стражу трех топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о присвоении моторного топлива. Следствие также требует арестовать председателя совета директоров корпорации Игоря Мартышова.

Господина Мартышова и трех других руководителей компании задержали сегодня. Кто конкретно из топ-менеджеров «Евротранса», помимо председателя совета директоров, подозревается в хищении, пока не сообщается. Следователи также задержали замглавы подмосковной полиции Сергея Малькова и еще двух высокопоставленных сотрудников главка — начальника ФКУ ЦХиСО ГУВД Алексея Суярова и главу отдела в том же подразделении Анну Левину.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, факты хищений выявили сотрудники ГУСБ МВД совместно с ГУЭБиПК МВД России. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК (Присвоение или растрата). Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. На новостях о задержании акции «Евротранса» упали на 6%.