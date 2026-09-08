Суд отправил в СИЗО председателя совета директоров «Евротранса» Мартышова

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

О задержании Мартышова стало известно накануне. Дело связано с поставками моторного топлива подмосковному ГУВД. Фигурантами по нему также проходят три топ-менеджера «Евротранса». МВД сообщало, что все трое уже арестованы.

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, причастными к хищениям также оказались замначальника ГУВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков. Кроме того, обвинения предъявлены начальнику подмосковного ФКУ ЦХиСО ГУВД полковнику Алексею Суярову и начальнице отдела этой службы — подполковнику Анне Левиной. Всех троих уволили со службы и отправили в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тылы МВД питали "Трассу"».

Никита Черненко