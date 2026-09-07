Генерала МВД Сергея Малькова отправили в СИЗО по делу о хищении топлива

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 5 ноября) бывшего замглавы подмосковного ГУ МВД генерал-майора Сергея Малькова. Его обвиняют в особо крупной растрате за хищение моторного топлива, принадлежащего региональному главку полиции. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Суд также отправил в СИЗО на аналогичный срок бывшего главу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) подмосковного главка МВД полковника Алексея Суярова. Собеседник агентства уточнил, что следствие скоро обратится в суд для избрания меры пресечения другим фигурантам дела.

О задержании фигурантов дела представитель МВД Ирина Волк сообщила сегодня. Помимо Малькова и Суярова, силовики задержали бывшую главу отдела ЦХиСО подполковника Анну Левину. Всех троих полицейских уволили со службы. Источник РЕН ТВ утверждает, что фигуранты не признают вину.

Кроме того, под следствие попали председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании. Последних ранее арестовали. По информации РБК, ущерб по делу превышает 100 млн руб.

Никита Черненко