Генерала МВД Сергея Малькова отправили в СИЗО по делу о хищении топлива
Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 5 ноября) бывшего замглавы подмосковного ГУ МВД генерал-майора Сергея Малькова. Его обвиняют в особо крупной растрате за хищение моторного топлива, принадлежащего региональному главку полиции. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
Сергей Мальков
Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области
Суд также отправил в СИЗО на аналогичный срок бывшего главу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) подмосковного главка МВД полковника Алексея Суярова. Собеседник агентства уточнил, что следствие скоро обратится в суд для избрания меры пресечения другим фигурантам дела.
О задержании фигурантов дела представитель МВД Ирина Волк сообщила сегодня. Помимо Малькова и Суярова, силовики задержали бывшую главу отдела ЦХиСО подполковника Анну Левину. Всех троих полицейских уволили со службы. Источник РЕН ТВ утверждает, что фигуранты не признают вину.
Кроме того, под следствие попали председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании. Последних ранее арестовали. По информации РБК, ущерб по делу превышает 100 млн руб.
Уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата) возбуждено Следственным департаментом МВД России. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что факты хищений выявили сотрудники ГУСБ МВД совместно с ГУЭБиПК МВД России. Это же ведомство расследовало в 2022 году дело о хищении 25 млн рублей в подведомственной Минэнерго компании, по которому был арестован и. о. гендиректора.
Задержание и арест Сергея Малькова, Алексея Суярова, Анны Левиной и топ-менеджеров «Евротранса» произошли на фоне других громких дел о растрате и хищениях. В феврале 2026 года Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, обвиняемого в растрате 885 млн рублей. В июле 2026 года Хорошевский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по обвинению в особо крупном мошенничестве при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово.