Суд привлек десятерых к субсидиарной ответственности на 1,6 млрд рублей по делу «Гелиоса»

Арбитражный суд Ставропольского края привлёк десять физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ООО «Гелиос» на сумму свыше 1,597 млрд рублей, однако окончательный размер взыскания пока не определён. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Иски к ответчикам конкурсный управляющий Виктор Крайнов подал в июне 2022 года. Солидарную ответственность будут нести Евгения Онуфриева, Марина Онуфриева, Алексей Яшкунов, Владимир Прилепа, а также ООО «Сельскохозяйственное предприятие Южная губерния», ООО «Тепличный комплекс ЭкоПродукт», ООО «Стеклоинвест», ООО «Амбер», ООО «Лазурь», ООО «Сундук» и ООО «Юридическое агентство Содействие».

Общий размер заявленной ответственности составляет 1,59 млрд рублей. Вместе с тем окончательная сумма взыскания в данном судебном акте не установлена: производство в этой части приостановлено до завершения расчётов с кредиторами предприятия-банкрота.

В июле ООО «Гелиос» в рамках затянувшейся процедуры банкротства выставило на публичное предложение права требования к своим должникам почти на 240 млн руб.

История финансовых проблем предприятия началась еще в 2019 году. С заявлением о признании «Гелиоса» несостоятельным в суд обратилось ООО «ЮГ Стекло». Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление к производству в мае 2019 года, а в октябре того же года ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В июне 2020 года суд признал ООО «Гелиос» банкротом и открыл конкурсное производство.

К моменту перехода к ликвидационной процедуре у компании сформировался значительный объем требований кредиторов. В реестр включались требования нескольких организаций, среди которых были участники стекольного и промышленного бизнеса. Одним из крупнейших кредиторов выступало ООО «Стеклоинвест», заявлявшее требования более чем на 184,5 млн руб., включая обязательства по договорам займа и уступленным правам требования.

Тат Гаспарян