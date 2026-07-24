Ставропольский «Гелиос» распродает 240 млн рублей долгов после семи лет банкротства

ООО «Гелиос» в рамках затянувшейся процедуры банкротства выставило на публичное предложение права требования к своим должникам почти на 240 млн руб. Конкурсный управляющий Виктор Крайнов объявил продажу трех пакетов дебиторской задолженности на электронной площадке «Альфалот». Торги пройдут с 27 июля по 12 октября 2026 года, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На продажу выставлены три лота. Первый включает права требования на 29,03 млн руб., второй — на 39,39 млн руб., крупнейший третий — на 171,47 млн руб. Совокупная начальная стоимость активов составляет 239,89 млн руб. Размер задатка для участия в торгах установлен на уровне 20% от цены каждого лота. Продажа дебиторской задолженности стала очередным этапом ликвидации активов «Гелиоса», который уже несколько лет находится в конкурсном производстве. Компания проходит процедуру банкротства в Арбитражном суде Ставропольского края по делу № А63-8818/2019.

История финансовых проблем предприятия началась еще в 2019 году. С заявлением о признании «Гелиоса» несостоятельным в суд обратилось ООО «ЮГ Стекло». Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление к производству в мае 2019 года, а в октябре того же года ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В июне 2020 года суд признал ООО «Гелиос» банкротом и открыл конкурсное производство.

К моменту перехода к ликвидационной процедуре у компании сформировался значительный объем требований кредиторов. В реестр включались требования нескольких организаций, среди которых были участники стекольного и промышленного бизнеса. Одним из крупнейших кредиторов выступало ООО «Стеклоинвест», заявлявшее требования более чем на 184,5 млн руб., включая обязательства по договорам займа и уступленным правам требования.

В ходе банкротства управляющие изучали сделки, которые компания проводила до введения процедуры. Конкурсная масса пополнялась через попытки оспорить операции, которые могли уменьшить объем имущества должника. В частности, в арбитражных спорах рассматривались перечисления денежных средств между связанными с компанией структурами. В одном из дел фигурировала сумма более 216,69 млн руб., которую управляющий пытался вернуть в интересах кредиторов. Еще один спор касался операций на сумму свыше 54 млн руб.

Само предприятие ООО «Гелиос» было зарегистрировано в Ставропольском крае в 2011 году. Компания работала в сфере промышленного бизнеса и связана с группой предприятий, участвовавших в операциях на рынке стекольной продукции. Однако ухудшение финансового положения привело к накоплению долгов и последующей процедуре банкротства.

За время конкурсного производства имущество компании постепенно переводили в денежную форму для расчетов с кредиторами. Продажа дебиторской задолженности отличается от реализации недвижимости или оборудования: покупатель получает не сам объект, а право взыскивать деньги с контрагентов «Гелиоса». Если взыскание пройдет успешно, новый владелец требования сможет получить сумму выше стоимости покупки; если должники окажутся неплатежеспособными, риски перейдут к покупателю.

Новым этапом в деле стало назначение конкурсным управляющим Виктора Крайнова. Ранее процедуру вел другой управляющий, однако Арбитражный суд Ставропольского края освободил его от исполнения обязанностей. После смены управляющего продолжилась работа по формированию конкурсной массы и реализации оставшихся активов.

Публичное предложение предполагает снижение цены в ходе торгов, если на начальных условиях не появятся покупатели. Для кредиторов «Гелиоса» продажа прав требования остается одним из последних способов получить выплаты по обязательствам компании, которая находится в банкротстве уже более шести лет.

Станислав Маслаков