У председателя отделения «Яблока» в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия

В Екатеринбурге представители правоохранительных органов провели оперативные мероприятия с руководителем свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максимом Петлиным и его сторонниками, сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах. По данным осведомленного источника, силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным», в рамках которой граждане писали письма осужденным по уголовным статьям.

По данным источника, Максим Петлин не задержан, но может быть возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

Как сообщил у себя в Telegram-канале председатель московского отделения «Яблоко» Кирилл Гончаров, полицейские в Екатеринбурге пришли домой к активисту партии Егору Ткаченко. «Забрали телефон и ноутбук и увезли в неизвестном направлении»,— написал Кирилл Гончаров.

В пресс-службе партии сообщили, что у Максима Петлина проходили обыски. В настоящий момент связи с ними нет. По данным партии, с ними проводятся оперативно-разыскные мероприятия. «Мы находимся на постоянной связи с родственниками Максима Петлина и Егора Ткаченко, а также с членами регионального отделения в Екатеринбурге. Нам неизвестно о предъявлении каких-либо обвинений Петлину и Ткаченко»,— сообщили в пресс-службе.

«Я рассматриваю это как общую кампанию давления на "Яблоко", потому что мы видим, что аналогичные вещи происходят в других регионах. Видимо, есть чего политически бояться. "Яблоко" — мирная партия, которая говорит только о выборах, осуждает репрессии. Даже говорить о том, что партия призывает всех идти на выборы и голосовать, становится опасным»,— прокомментировал ситуацию «Ъ-Урал» депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев.

Артем Путилов, Василий Алексеев, Мария Игнатова