Верховный суд вычистил «Яблоко»

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) 17 августа подтвердила решение о снятии федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Оспаривали его как сами «яблочники», так и партия «Родина», где посчитали отказ ВС от нескольких пунктов обвинения заслуживающим пересмотра. Представитель Центризбиркома и прокурор заявили, что не видят необходимости в пересмотре ранее принятого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заготовленные Николаем Рыбаковым аргументы не убедили судей в необходимости вернуть «Яблоко» на выборы

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Заготовленные Николаем Рыбаковым аргументы не убедили судей в необходимости вернуть «Яблоко» на выборы

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Заседание проходило при усиленных мерах безопасности: подход к зданию ВС был перекрыт, а напротив дежурили автозаки. По словам председателя «Яблока» Николая Рыбакова, как минимум 35 человек были задержаны на подходе к суду, в том числе кандидат в Госдуму от «Яблока», актер Виктор Балабанов, которого пригласили в качестве свидетеля.

Сам процесс мало чем отличался от заседания первой инстанции: он проходил в том же зале и, кажется, даже пара зеленых яблок, лежавших перед господином Рыбаковым, была той же.

Представитель «Родины» Алексей Новоселов не требовал изменить решение об отмене регистрации «Яблока», но настаивал на необходимости признать нарушение авторских прав при использовании фотографии, приобретенной у “Ъ”, и изображений голубя мира (ВС исключил их из списка инкриминированных «Яблоку» нарушений, так как ответчики представили договор с изданием и контракт с дизайнером). Договор с изготовителем — еще не подтверждение права, доказывал «родинец»: если такая практика будет подтверждена, то это будет иметь разрушительные последствия для избирательного процесса.

Представители «Яблока» доказывали, что выводы суда о допущенных партией нарушениях основаны на чрезмерно формальном толковании закона и неверном установлении обстоятельств дела.

Так, обвинения в иностранном финансировании, уверял Николай Рыбаков, звучат как абсолютная фантастика для любого, кто хотя бы отдаленно понимает, как устроена тотально прозрачная финансовая система российских партий. По его словам, в материалах дела нет ни одного доказанного факта получения партией средств из иностранных источников, как и данных о том, что «Яблоко» имело отношение хотя бы к одной из вменяемых ему 212 публикаций, не оплаченных из избирательного фонда. Более того, в массив якобы оплаченных попали чисто информационные сообщения, публикации самих «яблочников» в соцсетях и даже новости, не имеющие связи с «Яблоком», недоумевал адвокат Гаджи Алиев,— например пост о том, что певец SHAMAN сжег свои кожаные штаны.

Признав агитационными материалы, размещенные на сайте партии еще до предвыборного съезда, ВС впервые вышел за пределы агитационного периода, продолжил юрист «Яблока» Виталий Исаков. Это «небольшая революция», предупредил он: ведь теперь любой материал может быть ретроспективно признан агитацией и это очень опасная практика. Но судью Владимира Зайцева, который председательствовал на заседании, кажется, изложение этих аргументов только утомляло: не нужно повторяться, просил он, жалобу судьи уже прочитали.

Юристы «Яблока» также безуспешно пытались приобщить к делу собранные ими доказательства, в том числе распечатку присланного по почте согласия Глеба Ошанина, наследника автора текста песни «Пусть всегда будет солнце», на использование «Яблоком» этих строк в агитматериалах.

Не стал суд и вызывать для дачи пояснений представителя Росфинмониторинга, чтобы он пояснил, о каком именно иностранном финансировании идет речь в справке, выданной в ответ на запрос ЦИКа. Потому что, согласно исследованию Центра антикоррупционной политики «Яблока», спонсоры, получающие средства из-за рубежа, есть у всех парламентских партий и «Родины». Но приобщить это исследование к делу суд тоже отказался. «Вы читаете, и читаете, и читаете,— терял терпение судья Зайцев.— А ходатайство-то в чем? Вы ходатайство о допросе лица заявляете?»

Юрист ЦИКа Сергей Сахаров и прокурор заявили, что судом первой инстанции допущенным нарушениям уже дана надлежащая правовая оценка. Идею вызвать в суд представителя Росфинмониторинга не поддержали ни представители «Родины» и ЦИКа, ни прокурор, объяснив, что оно направлено на затягивание дела. «До 19 августа, Яблочного Спаса, дотянуть не получится»,— заверил оппонентов представитель «Родины».

В итоге ушедшей на совещание апелляционной коллегии понадобилось всего около получаса для того, чтобы оставить в силе решение, принятое первой инстанцией.

Таким образом, решение о снятии «Яблока» с выборов вступило в силу. На 18 августа уже назначено заседание ЦИКа, где будут внесены соответствующие изменения в избирательный бюллетень (там «Яблоко» пока стоит вторым номером). В партии пообещали в ближайшее время подать надзорную жалобу на решение ВС.

Анастасия Корня