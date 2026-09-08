Бывшего замглавы Рыбинска приговорили к 10 годам колонии

Бывшего первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн руб. по делу о получении взятки. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска

Также по приговору суда Дубино запрещено на протяжении 8 лет занимать должности по административно-хозяйственной части. В доход государства конфисковано почти 2,7 млн руб.

Экс-чиновник обвинялся в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Его дело рассматривал Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, в 2022 – 2023 годах Дубино вместе с гендиректором АО «Рыбинская генерация» и депутатом муниципального совета Виктором Тамаровым получил от представителей коммерческих организаций 6,5 млн руб. в качестве взятки. По версии следствия, деньги передавались за беспрепятственную приемку работ по контрактам, общее покровительство и дальнейшее сотрудничество при модернизации городских сетей ЖКХ.

Алла Чижова