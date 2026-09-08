В Рыбинске построят большую парковку для трех заводов

В поселке Волжском в Рыбинске построят большую парковку для автомобилей работников трех заводов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Парковка появится вдоль Шекснинского шоссе на участке от улицы Рокоссовского до улицы Звездной, где сейчас на обочине паркуются сотрудники АО «ОДК–Газовые турбины», «ЭНМАШ» и «Русская механика». Территорию вдоль ограждения заасфальтируют, сформируют тротуары с плиточным покрытием.

Согласно порталу госзакупок, начальная цена контракта на торгах составляла 23,5 млн руб. В администрации сообщили, что в сентябре подрядчик «Восток Запад Транзит» выйдет на объект. Создание парковки намерены закончить в этом году.

«Парковка для трех предприятий улучшит городскую среду всего микрорайона. Волжскому в последнее время уделяем много внимания»,— подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова