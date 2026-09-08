В Ярославле остановочный пункт «Сокол» за год принял 25 тысяч пассажиров

Остановочный пункт «Сокол» во Фрунзенском районе Ярославля, открытый 8 сентября 2025 года в рамках проекта «Городская электричка», за год работы обслужил около 25 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северной железной дороги Фото: Пресс-служба Северной железной дороги

Через станцию проходят 14 электричек костромского и даниловского направлений. По оценке руководства СЖД, объект уже стал важным элементом транспортной инфраструктуры района: жители могут добираться до центра города в часы пик без пробок.

Проект «Городская электричка» запущен с 1 июля 2025 года — добавлены 10 дополнительных рейсов, связывающих Заволжский и Фрунзенский районы с центром города в часы пик. В текущем году запланированы работы на остановочном пункте «Депо». Они станут очередным этапом интеграции пригородной железной дороги в единую транспортную систему Ярославля.

Виктория Самко