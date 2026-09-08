В Ярославле на этой неделе пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград»

Эногастрономический фестиваль «Виноград» впервые пройдет в Ярославле — с 10 по 13 сентября на Стрелке. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Программа охватывает 11 площадок и включает около 200 событий: гастрономические шоу, лекции, концерты, мастер-классы и театральные постановки. Центральное место займет ярмарка, где свою продукцию представят более 30 производителей из Крыма, Кубани, Кавказа, Дона и Нижнего Поволжья, в том числе «Массандра», «Инкерман», «Новый Свет», «Коктебель» и «Кубань-Вино». Рядом с крупными винодельнями выступят небольшие хозяйства, чья продукция редко встречается в регионе.

«В гастрономической зоне рестораны презентуют свои блюда, а фермеры — наши местные угощения: сыры, мясные деликатесы, рыбу, мед и сладости. Приглашаю жителей и гостей региона узнать новое о российских традициях, попробовать локальные продукты, послушать музыку, приятно и с пользой провести время с семьей»,— написал губернатор.

Михаил Евраев сообщил, что генеральным партнером события выступает «Банк ПСБ», головной офис которого переехал в Ярославль. У банка на фестивале будет свой шатер, в котором на мастер-классах можно будет расписать изразцы, познакомиться с ручным ткачеством и самим сделать сувениры.

«Для банка поддержка таких проектов — это возможность не только обогатить культурную карту Ярославля, сделать жизнь горожан интереснее и насыщеннее, но и создать дополнительные импульсы для развития малого бизнеса региона: местные производители представят на фестивале свои продукты»,— прокомментировал управляющий Ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев.

Он считает, что необычный формат, включающий гастрономию, науку, искусство и культуру, привлечет внимание гостей с разными интересами.

Фестиваль «Виноград» проходит с 2022 года по инициативе президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и направлен на популяризацию культуры виноделия в связке с наукой и искусством.

Алла Чижова