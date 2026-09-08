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Ярославца приговорили к 14 годам колонии за фото могил участников СВО

Ярославский областной суд приговорил 48-летнего жителя Ярославля к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили прокуратура Ярославской области и областной суд.

Фото: Ярославский областной суд

Фото: Ярославский областной суд

Суд установил, что с октября 2024 года по август 2025 года Николай Щербаков посещал мемориальное кладбище, где собирал информацию о погибших участниках специальной военной операции, в том числе их персональные данные. В частности, подсудимый проводил скрытую фото - и видеосъемку. Собранные сведения он передавал представителям украинских спецслужб через мессенджер.

Противоправную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области. Государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора области Андрей Смирнов.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение полутора лет ему назначено ограничение свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Виктория Самко

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