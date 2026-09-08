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В Ярославле возбудили дело по факту загрязнения земли нефтепродуктами

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о порче земли по факту загрязнения нефтепродуктами участка в районе Тормозного шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Тормозное шоссе в Ярославле

Тормозное шоссе в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Тормозное шоссе в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили растекание нефтепродуктов на рельеф местности. В прокуратуре указали, что произошедшее нанесло ущерб почвам. Площадь загрязнения, точное место загрязнения и возможный виновник не называются. Дело было возбуждено после рассмотрения материалов органом предварительного расследования.

Алла Чижова

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