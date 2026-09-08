В Ярославле возбудили дело по факту загрязнения земли нефтепродуктами
В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о порче земли по факту загрязнения нефтепродуктами участка в районе Тормозного шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Тормозное шоссе в Ярославле
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили растекание нефтепродуктов на рельеф местности. В прокуратуре указали, что произошедшее нанесло ущерб почвам. Площадь загрязнения, точное место загрязнения и возможный виновник не называются. Дело было возбуждено после рассмотрения материалов органом предварительного расследования.