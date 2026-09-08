Долги «Каббалкэнерго» на 2,7 млрд рублей оценили в 68 млн рублей

Права требования обанкротившегося «Каббалкэнерго» к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям номинальной стоимостью более 2,75 млрд руб. оценены независимым оценщиком в 68,1 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики решением от 1 августа 2022 года признал Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации («Каббалкэнерго», г. Нальчик) несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство. Срок конкурсного производства продлён до 6 февраля 2027 года без назначения даты судебного заседания.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Каббалкэнерго» зарегистрировано в 1996 году в Нальчике (Кабардино-Балкарская респ.) Уставный капитал общества составляет 582,9 млн рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Убыток предприятия за 2025 год составил 48,3 млн рублей.

Конкурсным управляющим определением от 29.08.2022 утверждён Николай Плугатырев — член Ассоциации СРО «Навигатор» (г. Ростов-на-Дону).

АО «Каббалкэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» входят в государственный электроэнергетический холдинг «Россети». В состав АО «Каббалкэнерго» входили объекты электросетевого хозяйства, гидроэлектростанции (Каскад Баксанских ГЭС, Мухольская ГЭС, Советская ГЭС), энергосбытовые и сервисные подразделения.

По итогам оценки, проведённой независимым оценщиком ООО «Оценка-сервис», рыночная стоимость прав требования «Каббалкэнерго» к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составила более 68,17 млн рублей. Номинальная стоимость этих требований — 2,75 млрд рублей.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал АО «Каббалкэнерго» банкротом в 2022 году. Процедура несостоятельности была запущена по инициативе самого предприятия. На тот момент размер задолженности предприятия составлял 5 млрд руб., из них перед «Россети Северный Кавказ» — 3,7 млрд руб.

В июле 2025 года четырехэтажное административное здание АО «Каббалкэнерго» в центре Нальчика приобрела за 59 млн руб. московская фирма «РосПромГрупп».

Тат Гаспарян