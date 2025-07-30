Здание АО «Каббалкэнерго» в Нальчике продали за 59 млн рублей

Четырехэтажное административное здание АО «Каббалкэнерго» в центре Нальчика приобрела за 59 млн руб. московская фирма «РосПромГрупп». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сделка касается административного здания площадью 994,6 кв. м на улице Щорса, 6. Кадастровая стоимость объекта составляет 18,7 млн рублей. В состав лота также входит право аренды земельного участка по тому же адресу.

Здание находится в аренде у ПАО «Россети Северный Кавказ». На объект наложены запрещения регистрации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Каббалкэнерго» зарегистрировано в 1996 году в Нальчике (КБР). Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 583 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 64,9 млн руб.

ООО «РосПромГрупп» стало единственным участником торгов по реализации имущества должника. Компания зарегистрирована в Москве в поселении Рязановское. Общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель — Елена Текеева. Выручка за 2024 год составила 13,4 млн руб., прибыль — 608 тыс. руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал АО «Каббалкэнерго» банкротом в 2022 году. Процедура несостоятельности была запущена по инициативе самого предприятия. На тот момент размер задолженности предприятия составлял 5 млрд руб., из них перед «Россети Северный Кавказ» — 3,7 млрд руб.

АО «Каббалкэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» входят в государственный электроэнергетический холдинг «Россети». В состав АО «Каббалкэнерго» входили объекты электросетевого хозяйства, гидроэлектростанции (Каскад Баксанских ГЭС, Мухольская ГЭС, Советская ГЭС), энергосбытовые и сервисные подразделения.

Тат Гаспарян